Мораторій на перевірки бізнесу унеможливлює боротьбу з АЧС – судові матеріали

Йдеться про дослідне господарство "Зорі на Бугом", що займається розведенням свиней. У 2015 році на підприємстві були виявлені порушення, а його керівник притягувався до адміністративної відповідальності.

Цього року Держпродспоживслужба не змогла перевірити дослідне господарство через заборону інспектувати бізнес. Навіть попри те, що не всі порушення, виявлені у 2015 році на підприємстві, були усунуті.

"Відсутність державного контролю за діяльністю у галузі ветеринарної медицини може призвести до розповсюдження АЧС та втрати поголів'я свиней як на території Миколаївській області так і на території України в цілому", - йдеться у судових матеріалах.

Зважаючи на це, перевіряючі звернулися до суду для отримання дозволу на перевірку. Проте там їм вказали на недосконале законодавство і у проханні перевірити підприємство та запобігти поширенню АЧС – відмовили.

Як раніше повідомляв УНН, масштабні спалахи АЧС вважають одним із головних причин різкого зростання цін на м’ясну продукцію.

В Україні мораторій на перевірки бізнесу діє з серпня 2014 року. За цей час суттєво погіршився контроль за пожежною безпекою, харчовою продукцією та обігом токсичних речовин.

За скасування мораторію на перевірки виступили вже чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба зокрема заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.