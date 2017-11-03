Мораторий на проверки бизнеса делает невозможной борьбу с АЧС - судебные материалы

Речь идет об опытном хозяйстве "Зари на Бугом", занимающемся разведением свиней. В 2015 году на предприятии были выявлены нарушения, а его руководитель привлекался к административной ответственности.

В этом году Госпродпотребслужба не смогла проверить опытное хозяйство из-за запрета проверять бизнес. Даже несмотря на то, что не все нарушения, выявленные в 2015 году на предприятии были устранены.

"Отсутствие государственного контроля за деятельностью в области ветеринарной медицины может привести к распространению АЧС и потере поголовья свиней как на территории Николаевской области, так и на территории Украины в целом", - говорится в судебных материалах.

Несмотря на это, проверяющие обратились в суд для получения разрешения на проверку. Однако там им указали на несовершенное законодательство и в просьбе проверить предприятие и предотвратить распространение АЧС - отказали.

Как ранее сообщал УНН, масштабные вспышки АЧС считают одной из главных причин резкого роста цен на мясную продукцию.

В Украине мораторий на проверки бизнеса действует с августа 2014 года. За это время существенно ухудшился контроль за пожарной безопасностью, пищевой продукцией и оборотом токсичных веществ.

За отмену моратория на проверки выступили уже четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба в частности заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.