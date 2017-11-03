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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 102681 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105501 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104596 просмотра

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Мораторий на проверки бизнеса делает невозможной борьбу с АЧС - судебные материалы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Госпродпотребслужба не может проверить предприятия, которые работают с нарушениями и потенциально опасными распространителями АЧС за действия моратория, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Речь идет об опытном хозяйстве "Зари на Бугом", занимающемся разведением свиней. В 2015 году на предприятии были выявлены нарушения, а его руководитель привлекался к административной ответственности.

В этом году Госпродпотребслужба не смогла проверить опытное хозяйство из-за запрета проверять бизнес. Даже несмотря на то, что не все нарушения, выявленные в 2015 году на предприятии были устранены.

"Отсутствие государственного контроля за деятельностью в области ветеринарной медицины может привести к распространению АЧС и потере поголовья свиней как на территории Николаевской области, так и на территории Украины в целом", - говорится в судебных материалах.

Несмотря на это, проверяющие обратились в суд для получения разрешения на проверку. Однако там им указали на несовершенное законодательство и в просьбе проверить предприятие и предотвратить распространение АЧС - отказали.

Как ранее сообщал УНН, масштабные вспышки АЧС считают одной из главных причин резкого роста цен на мясную продукцию.

В Украине мораторий на проверки бизнеса действует с августа 2014 года. За это время существенно ухудшился контроль за пожарной безопасностью, пищевой продукцией и оборотом токсичных веществ.

За отмену моратория на проверки выступили уже четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба в частности заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

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