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МОП: кількість безробітних у світі сягне 201 млн осіб у 2017 році

МОП: кількість безробітних у світі сягне 201 млн осіб у 2017 році

Київ • УНН

 • 8330 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Кількість безробітних у всьому світі у 2017 році збільшиться і досягне 201 млн осіб. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП) про зайнятість в світовому масштабі, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.

Як зазначається, у 2018 році армію безробітних можуть поповнити ще 2,7 мільйона людей. Причиною такого становища на ринку праці є почасти те, що темпи зростання чисельності людей працездатного віку випереджають темпи створення нових робочих місць. При цьому в світі стрімко зростає кількість трудящих бідняків, сказано у звіті МОП.

Представляючи цю доповідь, Генеральний директор МОП Гай Райдер сказав, що сьогодні необхідно одночасно вирішувати два завдання: заповнювати те, що було упущено через глобальні економічну та соціальну кризи, і створювати додаткові робочі місця для десятків мільйонів людей, що з'являються щороку на ринку праці.

Глава МОП зазначив, що в цілому в світі як і раніше спостерігається низьке економічне зростання, до того ж результати цього зростання відчувають не всі. "Це створює тривожну ситуацію в глобальній економіці, яка втрачає здатність генерувати достатню кількість робочих місць, не кажучи вже про їх якість. Як і раніше під загрозою перебувають багато форм трудової діяльності. Немає відчутного прогресу в забезпеченні людей гідною і добре оплачуваною роботою", - сказав Г.Райдер.

Автори доповіді повідомляють, що в Європі і Північній Америці безробіття не зменшується і в порівнянні з докризовим рівнем залишається вкрай високою. А в Західній Європі кількість безробітних продовжує зростати.

"Ми припускаємо, що до кінця цього року показники безробіття в світі виростуть на 3,4 мільйона. Головним чином, це результат погіршення ситуації в країнах з перехідною економікою, і в якійсь мірі також в країнах, що розвиваються", - сказав Г.Райдер.

Експерти МОП попереджають, що в найближчі два роки кількість трудящих бідняків, які отримують за свою працю не більш трьох доларів і 10 центів в день, збільшиться на п'ять мільйонів.

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