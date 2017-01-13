МОТ: число безработных в мире достигнет 201 млн человек в 2017 году

КИЕВ. 13 января. УНН. Количество безработных во всем мире в 2017 году увеличится и достигнет 201 млн человек. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.