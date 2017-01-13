МОТ: число безработных в мире достигнет 201 млн человек в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Количество безработных во всем мире в 2017 году увеличится и достигнет 201 млн человек. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
Как отмечается, в 2018 году армию безработных могут пополнить еще 2,7 миллиона человек. Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей трудоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет количество трудящихся бедняков, говорится в отчете МОТ.
Представляя этот доклад, Генеральный директор МОТ Гай Райдер сказал, что сегодня необходимо одновременно решать две задачи: заполнять то, что было упущено из-за глобального экономического и социального кризиса, и создавать дополнительные рабочие места для десятков миллионов людей, появляющихся каждый год на рынке труда .
Глава МОТ отметил, что в целом в мире по-прежнему наблюдается низкий экономический рост, к тому же результаты этого роста испытывают не все. "Это создает тревожную ситуацию в глобальной экономике, теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже об их качестве. По-прежнему под угрозой находятся многие формы трудовой деятельности. Нет ощутимого прогресса в обеспечении людей достойной и хорошо оплачиваемой работой", - сказал Г.Райдер.
Авторы доклада сообщают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и по сравнению с докризисным уровнем остается крайне высокой. А в Западной Европе количество безработных продолжает расти.
"Мы предполагаем, что к концу этого года показатели безработицы в мире вырастут на 3,4 миллиона. Главным образом, это результат ухудшения ситуации в странах с переходной экономикой, и в какой-то степени также в развивающихся странах", - сказал Г.Райдер .
Эксперты МОТ предупреждают, что в ближайшие два года количество трудящихся бедняков, получают за свою работу не более трех долларов и 10 центов в день, увеличится на пять миллионов.