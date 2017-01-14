Moody's оштрафували на 864 млн доларів за хибні рейтинги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Американське рейтингове агентство Moody's заплатить понад 860 мільйонів доларів штрафів за опублікування помилкових рейтингів цінних паперів на ринку нерухомості США 2008 року, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначає видання, одне з найповажніших рейтингових агентств світу Moody's заплатить 864 мільйона доларів штрафів Мінюсту США за помилкову оцінку цінних паперів на ринку нерухомості Сполучених Штатів, що мала місце до початку фінансової кризи 2008 року.
Прес-служба американського Мінюсту повідомила, що саме таку суму виплат узгодили під час переговорів між керівництвом агентства та міністерством юстиції США й представниками 21-го штату.
Зазначається, що 437,5 мільйона доларів підуть на рахунок міністерства юстиції США, а 426,3 мільйона доларів - окремим штатам.
Видання також повідомляє, що Мінюст США звинуватив рейтингарів у тому, що вони надавали занадто високі рейтинги вкрай ризикованим цінним паперам, які почасти підкріплювалися проблемними іпотечними кредитами. У такий спосіб клієнтів спонукали купувати цінні папери, про високі ризики яких вони не здогадувались. Саме такі цінні папери були однією з першопричин краху на ринку нерухомості США та фінансової кризи 2008 року, вважають у мінюсті США.
У повідомленні додається, що рейтингове агентство не лише сплатить штрафи, а й змушене визнати свою хибну поведінку. Тож у майбутньому аналітики агентства значно обережніше поводитимуться під час визначення рейтингів цінних паперів.
Нагадаємо, 19 липня 2017 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service помістило довгостроковий кредитний рейтинг Туреччини в список на перегляд на зниження після того, як в країні відбулася спроба військового перевороту.