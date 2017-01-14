Moody's оштрафовали на 864 млн долларов за ложные рейтинги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Американское рейтинговое агентство Moody's заплатит более 860 млн долларов штрафов за публикацию ложных рейтингов ценных бумаг на рынке недвижимости США в 2008 году, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, одно из самых уважаемых рейтинговых агентств мира Moody's заплатит 864 млн долларов штрафов Минюсту США за ошибочную оценку ценных бумаг на рынке недвижимости Соединенных Штатов, которая имела место до начала финансового кризиса 2008 года.
Пресс-служба американского Минюста сообщила, что именно такую сумму выплат согласовали во время переговоров между руководством агентства и министерством юстиции США и представителями 21-го штата.
Отмечается, что 437,5 миллиона долларов пойдут на счет министерства юстиции США, а 426,3 миллиона долларов - отдельным штатам.
Издание также сообщает, что Минюст США обвинил агентство в том, что они предоставляли слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались. Именно такие ценные бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года, считают в минюсте США.
В сообщении добавляется, что рейтинговое агентство не только оплатит штрафы, но и вынуждено признать свое ложное поведение. Поэтому в будущем аналитики агентства должны значительно осторожнее вести себя при определении рейтингов ценных бумаг.
Напомним, 19 июля 2016 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило долгосрочный кредитный рейтинг Турции в список на пересмотр на понижение после того, как в стране произошла попытка военного переворота.