Монополістів більше не може бути в Україні - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ефективна боротьба з бідністю в Україні потребує стабільного та стрімкого економічного зростання, а для цього українська економіка повинна вийти з тіні. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час виступу на 16-й щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” у Києві, передає кореспондент УНН.
“Наш наступний виклик — це подолання бідності, повернення наших заробітчан, заповнення ще одного порожнього стільця за родинним столом. Неможливо ефективно боротися з бідністю без стабільного і стрімкого економічного зростання. Для цього економіка України має вийти з тіні, як би цьому не протидіяли, вибачте за таке порівняння, „економічні вампіри“, які просто бояться денного світла”, — заявив Зеленський.
Він підкреслив, що монополії, рейдерство та контрабанда повинні стати в Україні словами-архаїзмами, а право приватної власності — священним правом.
Відповідаючи на запитання під час панельної дискусії, Президент України ще раз наголосив, що в Україні більше не може бути монополістів.
“Що стосується великого бізнесу, у нашій країні є альтернатива назва: олігархи,які контролюють дійсно іноді не просто виробництво, а й деякі галузі — ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не може бути в Україні. У нас повинен бути відкритий ринок. Є складнощі у розмовах з великим бізнесом, але я впевнений, що він нас почує. А не почує — доведеться знайти інші способи, як з ними говорити”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда обмірковує над питанням про те, як повернути окупований Крим.