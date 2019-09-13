Монополістів більше не може бути в Україні - Президент

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ефективна боротьба з бідністю в Україні потребує стабільного та стрімкого економічного зростання, а для цього українська економіка повинна вийти з тіні. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час виступу на 16-й щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” у Києві, передає кореспондент УНН.