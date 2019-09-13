Монополистов больше не может быть в Украине - Президент

“Наш следующий вызов — это преодоление бедности, возвращение наших работников, заполнение еще одного пустого стула за семейным столом. Невозможно эффективно бороться с бедностью без стабильного и стремительного экономического роста. Для этого экономика Украины выйдет из тени, как бы этому ни противодействовали, простите за такое сравнение, „экономические вампиры“, которые просто боятся дневного света”, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что монополии, рейдерство и контрабанда должны стать в Украине словами-архаизмами, а право частной собственности — священным правом.

Отвечая на вопрос во время панельной дискуссии, Президент Украины еще раз подчеркнул, что в Украине больше не может быть монополистов.

“Что касается крупного бизнеса, в нашей стране есть альтернатива название: олигархи, которые контролируют действительно иногда не просто производство, но и некоторые отрасли — мы предложили нормальные правила: монополистов больше не может быть в Украине. У нас должен быть открыт рынок. Есть сложности в разговорах с крупным бизнесом, но я уверен, что он нас услышит. А не услышит — придется найти другие способы, как с ними говорить”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда обдумывает над вопросом о том, как вернуть оккупированный Крым.