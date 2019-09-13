Монополистов больше не может быть в Украине - Президент

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53932 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110505 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102373 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109494 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119347 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148113 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Эффективная борьба с бедностью в Украине нуждается в стабильном и стремительного экономического роста, а для этого украинская экономика должна выйти из тени. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на 16-й ежегодной встречи “Ялтинской европейской стратегии” в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Наш следующий вызов — это преодоление бедности, возвращение наших работников, заполнение еще одного пустого стула за семейным столом. Невозможно эффективно бороться с бедностью без стабильного и стремительного экономического роста. Для этого экономика Украины выйдет из тени, как бы этому ни противодействовали, простите за такое сравнение, „экономические вампиры“, которые просто боятся дневного света”, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что монополии, рейдерство и контрабанда должны стать в Украине словами-архаизмами, а право частной собственности — священным правом.

Отвечая на вопрос во время панельной дискуссии, Президент Украины еще раз подчеркнул, что в Украине больше не может быть монополистов.

“Что касается крупного бизнеса, в нашей стране есть альтернатива название: олигархи, которые контролируют действительно иногда не просто производство, но и некоторые отрасли — мы предложили нормальные правила: монополистов больше не может быть в Украине. У нас должен быть открыт рынок. Есть сложности в разговорах с крупным бизнесом, но я уверен, что он нас услышит. А не услышит — придется найти другие способы, как с ними говорить”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда обдумывает над вопросом о том, как вернуть оккупированный Крым.

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