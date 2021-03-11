Моніторингова місія ООН: до 65 тисяч дітей на окупованому Донбасі не мають українського свідоцтва про народження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На окупованому Донбасі до 65 тисяч дітей не мають українського свідоцтва про народження. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з дотримання прав людини в Україні, який було оприлюднено сьогодні, повідомляє УНН.
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У звіті вказується на стурбованість тим, що "Уряд не запровадив адміністративну процедуру реєстрації народження дітей, народжених на території, яка контролюється озброєними групами, і що такі свідоцтва можна отримати тільки в судовому порядку".
За повідомленнями, у 2020 році 8 524 дитини (4 446 хлопчиків і 4 078 дівчаток) народилися на території, яка контролюється бойовиками "ДНР", і 5 444 – на території, яка контролюється бойовиками "ЛНР".
У звіті вказується, що на виконання ухвал судів у 2020 році органи державної влади видали загалом тільки 2649 свідоцтв про народження дітей.
"Це створює додаткове фінансове навантаження на родини, які змушені перетинати лінію зіткнення і звертатися до суду з позовом. У результаті, до 65 000 дітей не мають українських державних свідоцтв про народження, що може перешкоджати їхньому доступу до низки прав, зокрема, соціально-економічних, оскільки вони не матимуть права на отримання державних послуг, як-от рекомендовані щеплення для дітей молодшого вік", - вказує Моніторингова місія ООН.
Доповнення
За словами віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, примусова паспортизація в анексованому Криму торкнулася 2,5 млн українців, ще близько 400 тис. громадян України пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.