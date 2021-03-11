Мониторинговая миссия ООН: до 65 тсыяч детей на оккупированном Донбассе не имеют украинского свидетельства о рождении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На оккупированном Донбассе до 65 тысяч детей не имеют украинского свидетельства о рождении. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека в Украине, обнародованном сегодня, сообщает УНН.
Детали
В отчете указывается на обеспокоенность тем, что "Правительство не ввело административную процедуру регистрации рождения детей, родившихся на территории, контролируемой вооруженными группами, и такие свидетельства можно получить только в судебном порядке".
По сообщениям, в 2020 году 8524 ребенка (4446 мальчиков и 4078 девочек) родились на территории, контролируемой боевиками "ДНР", и 5444 - на территории, контролируемой боевиками "ЛНР".
В отчете указывается, что во исполнение постановлений судов в 2020 году органы государственной власти выдали всего только 2649 свидетельств о рождении детей.
"Это создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения и обращаться в суд с иском. В результате, до 65 000 детей не имеют украинских государственных свидетельств о рождении, что может препятствовать их доступу к ряду прав, в частности, социально-экономических, поскольку они не будут иметь права на получение государственных услуг, например, рекомендованные прививки для детей младшего возраста", - указывает Мониторинговая миссия ООН.
Дополнение
По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, принудительная паспортизация в аннексированном Крыму коснулась 2,5 млн украинцев, еще около 400 тыс. граждан Украины прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.