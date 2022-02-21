Монастирський: зростання вогневої активності військ ворога фіксується по усій лінії розмежування

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Зростання вогневої активності РФ фіксується по усій лінії розмежування. З початку року встановлено 160 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, з них 120 припадають на останні кілька діб. Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує УНН з посиланням на департамент комунікацій МВС.