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Монастирський: зростання вогневої активності військ ворога фіксується по усій лінії розмежування

Монастирський: зростання вогневої активності військ ворога фіксується по усій лінії розмежування

Київ • УНН

 • 92072 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Зростання вогневої активності РФ фіксується по усій лінії розмежування. З початку року встановлено 160 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, з них 120 припадають на останні кілька діб. Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує УНН з посиланням на департамент комунікацій МВС.

Деталі

За словами Монастирського, підрозділи відомств, що входять до Міністерства внутрішніх справ, відповідають не лише за процесуальну фіксацію обстрілів, а й за ліквідацію наслідків цих ворожих дій.

“Після того як фіксується обстріл, представники Національної поліції порушують кримінальне провадження за фактом терористичного акту та порушення законів та звичаїв війни (258 та 438 статті Кримінального кодексу України). Останнім часом відкрито десятки таких проваджень і далі їхнє розслідування переходить за підслідністю до СБУ”, — йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що ДСНС забезпечує евакуацію мирного населення у разі виникнення небезпеки. Зазначається, що піротехніки ДСНС перевіряють місцевість на предмет залишення снарядів, що не розірвалися та загалом на безпечність проведення відновлювальних робіт.

Також Монастирський наголосив: “На сьогодні ми лише захищаємося. Наші сили, наші військові повні рішучості, але ми розуміємо, що захист — це головне, на що нам треба розраховувати”.

Нагадаємо 

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