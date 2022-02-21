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Монастырский: рост огневой активности войск врага фиксируется по всей линии разграничения

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Рост огневой активности РФ фиксируется по всей линии разграничения. С начала года установлено 160 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, из них 120 приходятся на последние несколько суток. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует УНН со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Детали

По словам Монастырского, подразделения ведомств, которые входят в Министерство внутренних дел, отвечают не только за процессуальную фиксацию обстрелов, но и за ликвидацию последствий этих враждебных действий.

“После того как фиксируется обстрел, представители Национальной полиции возбуждают уголовное производство по факту террористического акта и нарушение законов и обычаев войны (258 и статьи 438 Уголовного кодекса Украины). В последнее время открыты десятки таких производств и далее их расследование переходит по подследственности в СБУ”, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ГСЧС обеспечивает эвакуацию мирного населения в случае возникновения опасности. Отмечается, что пиротехники ГСЧС проверяют местность на предмет оставления неразорвавшихся снарядов и в целом на безопасность проведения восстановительных работ.

Также Монастырский подчеркнул: “на сегодня мы только защищаемся. Наши силы, наши военные полны решимости, но мы понимаем, что защита — это главное, на что нам нужно рассчитывать”.

Напомним

Российско-оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.

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