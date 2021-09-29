Монастирський заявив, що протягом трьох місяців в Україні знизиться кількість контрафактного алкоголю та сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що МВС та Національна поліція спроможні протягом наступних трьох місяців досягти суттєвих результатів у боротьбі з контрафактними товарами на ринку, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні під час зустрічі від підприємців прозвучали пропозиції, які можна втілити у життя, щоб зменшити кількість алкоголю та цигарок, які продають в країні нелегально. Ці питання можна вирішити протягом трьох місяців. Ми намітили конкретний план роботи. А також є чітке бачення правоохоронними органами реалізації обіцянок, які ми на себе взяли”, — наголосив Денис Монастирський.
Нагадаємо, в МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців.