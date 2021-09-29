У МВС створили офіс захисту бізнесу

Цитата:

“Ми бачимо необхідність і потребу у створенні, так би мовити, офісу захисту бізнесу в МВС. Це буде формальна або ж неформальна структура. Але головне, що ним будуть займатися кілька осіб в міністерстві”, - заявив Монастирський.

Деталі

За словами очільника МВС, ключовими особами в офісі, через яких буде відбуватися комунікація з бізнесом, будуть перший заступник міністра Євген Єнін, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та голова Національної поліції України Ігор Клименко, а також керівник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, та його заступник Ігор Пантелєєв.

Додамо

Для забезпечення належного захисту бізнесу в Україні Міністерство внутрішніх справ працюватиме в чотирьох напрямках, серед яких детінізація ринків, протидія рейдерству, боротьба з контрабандою, корупцією в правоохоронній сфері, та боротьба з контрафактною продукцією.