У МВС створили офіс захисту бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України має намір створити офіс захисту бізнесу через який представники бізнесу матимуть змогу комунікувати з керівниками міністерства з приводу питань, що їх хвилюють. Про це під час наради з питань захисту бізнесу та інвестицій заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Ми бачимо необхідність і потребу у створенні, так би мовити, офісу захисту бізнесу в МВС. Це буде формальна або ж неформальна структура. Але головне, що ним будуть займатися кілька осіб в міністерстві”, - заявив Монастирський.
Деталі
За словами очільника МВС, ключовими особами в офісі, через яких буде відбуватися комунікація з бізнесом, будуть перший заступник міністра Євген Єнін, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та голова Національної поліції України Ігор Клименко, а також керівник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, та його заступник Ігор Пантелєєв.
Додамо
Для забезпечення належного захисту бізнесу в Україні Міністерство внутрішніх справ працюватиме в чотирьох напрямках, серед яких детінізація ринків, протидія рейдерству, боротьба з контрабандою, корупцією в правоохоронній сфері, та боротьба з контрафактною продукцією.