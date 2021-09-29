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У МВС назвали чотири напрямки захисту бізнесу та інвестицій

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Для забезпечення належного захисту бізнесу в Україні Міністерство внутрішніх справ планує працювати у чотирьох напрямках, серед яких детінізація ринків, а також протидія рейдерству. Про це під час наради з питань захисту бізнесу та інвестицій заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я визначаю декілька напрямків, про які власне хотів би особливо почути позицію бізнесу і позицію правоохоронних органів. І в тому числі сказати над чим ми плануємо працювати. Перший напрямок - це детінізація ринку тютюну, спирту та пального... Другий - це протидія рейдерству... Третій - боротьба з контрабандою, корупцією в правоохоронній сфері. І четвертий - це боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав, підробкою торговельних марок”, - розповів Монастирський.

Деталі

За словами очільника МВС, державний бюджет недоотримує мільярди гривень через те, що велика частина ринку тютюну, спирту та пального перебуває “у тіні”.

Монастирський також зазначив, що перед Міністерством стоїть відповідальність оперативного реагування на прояви рейдерства.

Також, контрафактна продукція, за словами Монастирського, значно впливає на несплату податків, та стримує розвиток економіки підриємств.

“Всі ці напрямки охоплюються повноваженнями, зокрема, сфери Національної поліції, головного слідчого управління, департаменту стратегічних розслідувань. Це ті особи, на яких буде покладена відповідальність за те, щоб ці месседжи втілилися в конкретних рішеннях, кримінальних провадженнях, і вироках суду”, - додав Монастирський.

У нараді беруть участь представники українського бізнесу, правоохоронці, та нардепи. Зокрема, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів успішно завершила розгляд двох звернень бізнесу, нардеп Галина Янченко, яка наголосила на важливості діалогу між легальним бізнесом та правоохоронцями. Вона також підкреслила, що такий діалог став можливими вперше за тривалий час.

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