В МВД назвали четыре направления защиты бизнеса и инвестиций

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел планирует работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, а также противодействие рейдерству. Об этом во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.