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Монастирський на зустрічі з послами країн "G7" назвав п’ять основних напрямків розвитку системи МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Збільшення довіри населення до правоохоронців, створення безпечного середовища, покращення технічного забезпечення, цифровізація та розвиток сервісів і залучення МВС до антикорупційної реформи – це ключові напрямки подальшого розвитку Міністерства внутрішніх справ. Про це очільник правоохоронного відомства Денис Монастирський розповів під час зустрічі з послами країн G7, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

“Міністерство внутрішніх справ зосередить свої зусилля на п’яти напрямках роботи. Що стосується збільшення довіри населення, то акцентуємо увагу на наступних проєктах — поліцейський офіцер громади, боді-камери для всього особового складу патрульної поліції, контроль за дотриманням прав людини „Сustody Records“, безпечне дитинство та протидія домашньому насильству”, — сказав Денис Монастирський.

Додамо

Він пояснив, що напрямок зі створення безпечного середовища стосуватиметься безпеки на дорогах, роботи автомобілів “Фантом”, Системи аеромедичного простору, створення європейського хаба пожежної безпеки та роботи добровільних пожежних дружин. Велику увагу МВС також зосереджує на оновленні матеріально-технічної бази.

“Наступні декілька років маємо за амбітну мету суттєво удосконалити та оновити забезпечення наших підрозділів. У 2021-2023 роках має бути повністю обладнаний інтелектуальний кордон з Росією, Білоруссю та Молдовою. Реформування та удосконалення потребує Морська охорона. Наразі модернізуються пости технічного спостереження на узбережжі Азовського та Чорного морів. Розпочато процедуру закупівлі 2 комплектів стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки”, — сказав очільник правоохоронного відомства.

Денис Монастирський наголосив, що МВС має стійку тенденцію спрощення процедур надання послуг сервісними центрами. На черзі подальша мінімізація людського фактору в прийнятті рішень та максимальна цифровізація послуг.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що одним з ключових принципів діяльності нової команди є викорінення корупції в системі міністерства.

“Ми впроваджуємо інструменти, які здатні виявляти, нейтралізувати та усувати причини і умови, що сприяють корупційним проявам, посилити внутрішній контроль, запобігати виникненню конфлікту інтересів”, — додав Денис Монастирський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна”

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