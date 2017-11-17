МОН запропонує внести до освітнього закону кілька моделей навчання для шкіл з мовами нацменшин

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство освіти буде пропонувати Верховній Раді України розглянути різні моделі навчання для шкіл з мовами національних меншин, якщо ці мови є мовами Європейського Союзу. Про це під час брифінгу в Ужгороді повідомила міністр освіти України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

“...Кожна громада, а саме батьки дітей, зможе обрати для себе найбільш зручну модель. Але при цьому, за якою б моделлю не велося навчання у школі, поряд з рідною мовою, дитина зможе опанувати державну мову. Це наша позиція”, — наголосила Лілія Гриневич.

При цьому міністр освіти уточнила, що над розробкою моделей вже ведеться робота. Однак називати специфіку цих моделей наразі міністр відмовилася, аби їх не сприймали як такі, що вже затверджені і можуть бути використані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриневич пояснила, чому українці в Угорщині відмовляються навчатись рідною мовою

“Скажу лиш, що ці моделі будуть враховувати два фактори — мовою якої мовної групи спілкується дитина та специфіка мовного середовища. Якщо це інша мовна група, ніж та, до якої належить українська, то підхід до викладання буде інший. Чим більше у дитини гомогенне мовне середовище, тим більше це треба враховувати. Відтак потрібно більше навчального часу для застосування української мови”, — розповіла Лілія Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриневич - послам НАТО: кожна українська дитина має володіти державною мовою

Міністр освіти протягом двох днів перебуватиме із робочою поїздкою на Закарпатті. Зокрема сьогодні Л. Гриневич зустрічалася із освітянами області та відвідала в Ужгороді ЗОШ№ 4 із поглибленим вивченням словацької мови. Завтра ж урядовець відвідає м. Берегово, де компактно проживає угорська національна громада.

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України “Про освіту” з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.

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