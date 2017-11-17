МОН запропонує внести до освітнього закону кілька моделей навчання для шкіл з мовами нацменшин

“...Кожна громада, а саме батьки дітей, зможе обрати для себе найбільш зручну модель. Але при цьому, за якою б моделлю не велося навчання у школі, поряд з рідною мовою, дитина зможе опанувати державну мову. Це наша позиція”, — наголосила Лілія Гриневич.

При цьому міністр освіти уточнила, що над розробкою моделей вже ведеться робота. Однак називати специфіку цих моделей наразі міністр відмовилася, аби їх не сприймали як такі, що вже затверджені і можуть бути використані.

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“Скажу лиш, що ці моделі будуть враховувати два фактори — мовою якої мовної групи спілкується дитина та специфіка мовного середовища. Якщо це інша мовна група, ніж та, до якої належить українська, то підхід до викладання буде інший. Чим більше у дитини гомогенне мовне середовище, тим більше це треба враховувати. Відтак потрібно більше навчального часу для застосування української мови”, — розповіла Лілія Гриневич.

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Міністр освіти протягом двох днів перебуватиме із робочою поїздкою на Закарпатті. Зокрема сьогодні Л. Гриневич зустрічалася із освітянами області та відвідала в Ужгороді ЗОШ№ 4 із поглибленим вивченням словацької мови. Завтра ж урядовець відвідає м. Берегово, де компактно проживає угорська національна громада.

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України “Про освіту” з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.