МОН предложит внести в образовательный закон несколько моделей обучения для школ с языками нацменьшинств

"... Каждая община, а именно родители детей, сможет выбрать для себя наиболее удобную модель. Но при этом, по какой бы модели не велось обучение в школе, наряду с родным языком, ребенок сможет овладеть государственным языком. Это наша позиция", - подчеркнула Лилия Гриневич.

При этом министр образования уточнила, что над разработкой моделей уже ведется работа. Однако называть специфику этих моделей пока министр отказалась, чтобы их воспринимали как такие, что уже утверждены и могут быть использованы.

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"Скажу лишь, что эти модели будут учитывать два фактора - на языке которой языковой группы общается ребенок и специфика языковой среды. Если это другая языковая группа, чем та, к которой принадлежит украинский, то подход к преподаванию будет другой. Чем больше у ребенка гомогенное языковую среду, тем более это надо учитывать. Поэтому нужно больше учебного времени для применения украинского языка ", - рассказала Лилия Гриневич.

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Министр образования в течение двух дней будет находиться с рабочей поездкой на Закарпатье. В частности, сегодня Гриневич встречалась с педагогами области и посетила в Ужгороде ЗОШ№ 4 с углубленным изучением словацкого языка. Завтра же чиновник посетит г.Берегово, где компактно проживает венгерская национальная община.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.