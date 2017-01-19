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МОН у 2017 році планує відновити україно-польську співпрацю в сфері науки і технологій

МОН у 2017 році планує відновити україно-польську співпрацю в сфері науки і технологій

Київ • УНН

 • 9315 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На 2017 рік заплановано відновлення спільної україно-польської Комісії з питань співробітництва в сфері науки і технологій. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН з посиланням на прес-службі Міносвіти.

“На 2017 рік заплановано відновлення спільної україно-польської Комісії з питань співробітництва в сфері науки і технологій”, — заявила Л. Гриневич.

Так, сьогодні 19 січня Л.Гриневич обговорила з послом Республіки Польща Яном Пєкло спільні проекти у сферах середньої та вищої освіти, розвиток наукової співпраці, а також майбутній візит в Україну Віце-прем’єр міністра з питань науки та вищої освіти Республіки Польща Ярослава Говіна.

“Хочу зазначити, що наразі з Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща майже узгоджено проект Угоди про співробітництво в галузі вищої освіти. Ми плануємо її підписати вже у квітні місяці”, — поінформувала посла Л. Гриневич.

У відомстві пояснили, що підписання зазначеної угоди сприятиме активізації співпраці у сфері вищої освіти між країнами. При цьому, корисним інструментом для визначення пріоритетів такої співпраці, а також систематичного моніторингу результатів спільних дій зможе стати двостороння Комісія з питань вищої освіти.

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