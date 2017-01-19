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МОН в 2017 году планирует возобновить украинско-польское сотрудничество в сфере науки и технологий

МОН в 2017 году планирует возобновить украинско-польское сотрудничество в сфере науки и технологий

Киев • УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий", - заявила Л. Гриневич.

Так, сегодня 19 января Л.Гриневич обсудила с послом Республики Польша Яном Пекло совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит в Украину Вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина .

"Хочу отметить, что в настоящее время с Министерством науки и высшего образования Республики Польша почти согласован проект Соглашения о сотрудничестве в области высшего образования. Мы планируем подписать его уже в апреле месяце ", - сообщила послу Л. Гриневич.

В ведомстве пояснили, что подписание данного соглашения будет способствовать активизации сотрудничества в сфере высшего образования между странами. При этом, полезным инструментом для определения приоритетов такого сотрудничества, а также систематического мониторинга результатов совместных действий сможет стать двусторонняя Комиссия по вопросам высшего образования.

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