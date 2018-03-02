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МОН рекомендувало навчальним закладам призупинити роботу до 12 березня

МОН рекомендувало навчальним закладам призупинити роботу до 12 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім освітнім закладам призупинити роботу з п'ятниці 2 березня до середи 7 березня включно. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає УНН.

“Беручи до уваги рішення кризового комітету, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що знаходяться в сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно”, — сказано у повідомленні.

До закладів освіти, яким рекомендовано призупинити роботу, також належать заклади професійно-технічної освіти.

У МОН пояснили, що вирішили продовжити рекомендований термін призупинки навчання на один день, оскільки коли учні і студенти вийдуть на навчання 7 березня, то будуть змушені перебувати в непрогрітих приміщеннях. Таким чином, зважаючи на свята, навчання відновиться 12 березня.

Разом з тим у міністерстві наголосили, що безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємствам протягом цього часу економити газ.

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