МОН рекомендовало учебным заведениям приостановить работу до 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем образовательным учреждениям приостановить работу с пятницы 2 марта до среды 7 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.
"Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно", - говорится в сообщении.
К учреждениям образования, которым рекомендовано приостановить работу, также относятся учреждения профессионально-технического образования.
В МОН объяснили, что решили продолжить рекомендованный срок приостановки обучения на один день, поскольку когда ученики и студенты выйдут на учебу 7 марта, то будут вынуждены находиться в непрогретых помещениях. Таким образом, в связи с праздниками, обучение возобновится 12 марта.
Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвал предприятия в течение этого времени экономить газ.