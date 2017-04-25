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МОН працює над відновленням науково-дослідного флоту, втраченого внаслідок окупації Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук працюють над відновленням науково-дослідного флоту, що був частково втрачений унаслідок тимчасової окупації Криму. Про це розповів директор департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус під час виступу на зустрічі спеціальної робочої групи з питань оцінки стану морського середовища у м.Нью-Йорк, США, передає УНН.

“Важливим завданням для України є також затвердження державної програми морських досліджень. Одним з пріоритетних напрямків цієї програми має стати саме міжнародне співробітництво. Зокрема, Україна активно розвиває такі напрями в області морських досліджень, як біобезпека і біорізноманіття, екологія морів тощо. Ми відкриті для співпраці в цих сферах,” — наголосив Д.Чеберкус.

Він додав, що, відповідно до військово-морської доктрини України, основними організаціями в області морських досліджень є університети Міністерства освіти і науки України та інституції Національної академії наук України, які перебувають в таких містах, як Київ, Одеса, Херсон і Миколаїв.

“Україна завжди була активним учасником різних міжнародних програм в області морських досліджень. Ми розуміємо, що майбутнє нерозривно пов’язано з вивченням Світового океану в рамках міжнародного співробітництва,” — зазначив директор департаменту МОН.

Як повідомляв УНН, чисельність молодих учених в НАН України продовжує скорочуватись.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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