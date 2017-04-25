МОН работает над восстановлением научно-исследовательского флота, утраченного в результате оккупации Крыма

"Важной задачей для Украины является также утверждение государственной программы морских исследований. Одним из приоритетных направлений этой программы должно стать именно международное сотрудничество. В частности, Украина активно развивает такие направления в области морских исследований, как биобезопасность и биоразнообразия, экология морей и тому подобное. Мы открыты для сотрудничества в этих сферах ", - отметил Д.Чеберкус.

Он добавил, что, согласно военно-морской доктрины Украины, основными организациями в области морских исследований являются университеты Министерства образования и науки Украины и институты Национальной академии наук Украины, которые находятся в таких городах, как Киев, Одесса, Херсон и Николаев.

"Украина всегда была активным участником различных международных программ в области морских исследований. Мы понимаем, что будущее неразрывно связано с изучением Мирового океана в рамках международного сотрудничества ", - отметил директор департамента МОН.

Как сообщал УНН, численность молодых ученых в НАН Украины продолжает сокращаться.