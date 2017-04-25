МОН работает над восстановлением научно-исследовательского флота, утраченного в результате оккупации Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство образования и науки Украины и Национальная академия наук работают над восстановлением научно-исследовательского флота, был частично утрачен вследствие временной оккупации Крыма. Об этом рассказал директор департамента научно-технического развития МОН Дмитрий Чеберкус во время выступления на встрече специальной рабочей группы по вопросам оценки состояния морской среды в г. Нью-Йорк, США, передает УНН.
"Важной задачей для Украины является также утверждение государственной программы морских исследований. Одним из приоритетных направлений этой программы должно стать именно международное сотрудничество. В частности, Украина активно развивает такие направления в области морских исследований, как биобезопасность и биоразнообразия, экология морей и тому подобное. Мы открыты для сотрудничества в этих сферах ", - отметил Д.Чеберкус.
Он добавил, что, согласно военно-морской доктрины Украины, основными организациями в области морских исследований являются университеты Министерства образования и науки Украины и институты Национальной академии наук Украины, которые находятся в таких городах, как Киев, Одесса, Херсон и Николаев.
"Украина всегда была активным участником различных международных программ в области морских исследований. Мы понимаем, что будущее неразрывно связано с изучением Мирового океана в рамках международного сотрудничества ", - отметил директор департамента МОН.
Как сообщал УНН, численность молодых ученых в НАН Украины продолжает сокращаться.