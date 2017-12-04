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МОН оцінюватиме ефективність наукової діяльності вишів за 7-ма напрямами

МОН оцінюватиме ефективність наукової діяльності вишів за 7-ма напрямами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

“Зараз ми працюємо над документом, який визначатиме основні механізми та принципи атестації. Одним з головних моментів було формування переліку наукових напрямів, за якими вона здійснюватиметься. Ми взяли за основу Перелік галузей знань і спеціальностей, затверджений Урядом. Однак однозначною була думка, що його потрібно укрупнити”, — розповів член робочої групи, директор департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус.

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Отже, за рішенням групи, виші атестуватимуть за такими напрямами:

Аграрні науки та ветеринарія;

Воєнні науки і національна безпека;

Гуманітарні науки і мистецтво;

Суспільні науки;

Біологія та охорона здоров’я;

Математичні і природничі науки;

Технічні науки.

У МОН також додали, таким чином вже найближчим часом доопрацьований Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності направлять на затвердження уряду.

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“Прийняття цього документу є дуже важливим кроком — він дозволить нам визначити правила, за якими до 2019 року ми маємо атестувати всі виші в частині наукової діяльності. На основі цього запроваджуватиметься базове фінансування університетської науки, що є однією з основних складових реформи системи управління та фінансування науки в Україні”, — додав Дмитро Чеберкус.

Нагадуємо, що 19 липня 2017 року Кабмін затвердив новий порядок державної атестації наукових установ.

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