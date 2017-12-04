МОН будет оценивать эффективность научной деятельности вузов по 7-ми направлениям

"Сейчас мы работаем над документом, который будет определять основные механизмы и принципы аттестации. Одним из главных моментов было формирование перечня научных направлений, по которым она будет осуществляться. Мы взяли за основу Перечень отраслей знаний и специальностей, утвержденный Правительством. Однако однозначной была мысль, что его нужно укрупнить", - рассказал член рабочей группы, директор департамента научно-технического развития МОН Дмитрий Чеберкус.

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Итак, по решению группы, вузы будут аттестовать по следующим направлениям:

Аграрные науки и ветеринария;

Военные науки и национальная безопасность;

Гуманитарные науки и искусство;

Общественные науки;

Биология и охрана здоровья;

Математические и естественные науки;

Технические науки.

В МОН также добавили, таким образом уже в ближайшее время доработанный Порядок проведения государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности направят на утверждение правительства.

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"Принятие этого документа является очень важным шагом - он позволит нам определить правила, по которым до 2019 года мы будем аттестовать все вузы в части научной деятельности. На основе этого будет вводиться базовое финансирование университетской науки, является одной из основных составляющих реформы системы управления и финансирования науки в Украине", - добавил Дмитрий Чеберкус.

Напоминаем, что 19 июля 2017 года Кабмин утвердил новый порядок государственной аттестации научных учреждений.