МОН не зміщуватиме навчальний рік, якщо карантин закінчиться до 3 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Якщо карантин закінчиться до 3 квітня, то не будуть зміщені графіки закінчення навчального року. Про це сказала заступник міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я на сьогоднішній день не можу вам відповісти щодо продовження строків карантину. Це рішення, безперечно, буде прийматися на вищому урядовому рівні і точно громадяни України будуть попереджені про прийняті рішення. Якщо ми говоримо про ущільнення, я бачу на сьогоднішній день є питання про ущільнення графіку навчання, ми можемо говорити також про те, що до закінчення навчального року залишилося кілька днів, які можуть бути використані, як навчальні, хоча по іншому вони можуть не називатися навчальними. Безперечно, якщо карантин закінчиться 3 квітня — то точно не будуть зміщені графіки закінчення навчального року”, — сказала Любомира Мандзій.
Вона додала, що дії МОН залежатимуть від рішень уряду, але найважливішим є збереження здоров’я людей.
Нагадаємо, не всі учні на карантині виконують завдання, які їм пересилає вчитель.