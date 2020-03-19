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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100660 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103918 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105942 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104911 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113594 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100914 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105356 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

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Минобразования не будет смещать учебный год, если карантин закончится до 3 апреля

Минобразования не будет смещать учебный год, если карантин закончится до 3 апреля

Киев  •  УНН

 • 34446 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Если карантин закончится до 3 апреля, тогда не будут смещены графики окончания учебного года. Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Я на сегодняшний день не могу вам ответить о продлении сроков карантина. Это решение, безусловно, будет приниматься на высшем правительственном уровне и точно граждане Украины будут предупреждены о принятых решениях. Если мы говорим об уплотнении, я вижу на сегодняшний день вопрос об уплотнении графика обучения, мы можем говорить также о том, что до окончания учебного года осталось несколько дней, которые могут быть использованы, как учебные, хотя по другому они могут не называться учебными. Бесспорно, если карантин закончится 3 апреля — то точно не будут смещены графики окончания учебного года”, — сказала Любомира Мандзий.

Она добавила, что действия МОН зависеть от решений правительства, но самым важным является сохранение здоровья людей.

Напомним, не все ученики на карантине выполняют задачи, которые им пересылает учитель.

Украинские Национальные Новости

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