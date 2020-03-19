Минобразования не будет смещать учебный год, если карантин закончится до 3 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Если карантин закончится до 3 апреля, тогда не будут смещены графики окончания учебного года. Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Я на сегодняшний день не могу вам ответить о продлении сроков карантина. Это решение, безусловно, будет приниматься на высшем правительственном уровне и точно граждане Украины будут предупреждены о принятых решениях. Если мы говорим об уплотнении, я вижу на сегодняшний день вопрос об уплотнении графика обучения, мы можем говорить также о том, что до окончания учебного года осталось несколько дней, которые могут быть использованы, как учебные, хотя по другому они могут не называться учебными. Бесспорно, если карантин закончится 3 апреля — то точно не будут смещены графики окончания учебного года”, — сказала Любомира Мандзий.
Она добавила, что действия МОН зависеть от решений правительства, но самым важным является сохранение здоровья людей.
Напомним, не все ученики на карантине выполняют задачи, которые им пересылает учитель.