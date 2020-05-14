МОН надало закладам освіти рекомендації щодо дистанційного проведення сесій та атестацій

“Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації закладам фахової передвищої та вищої освіти щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний лист МОН надіслав керівникам закладів сьогодні, 14 травня.

Відповідний лист МОН надіслало керівникам закладів 14 травня 2020 року.

“Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери, форуми, чати тощо. МОН рекомендує закладам використовувати єдиний інструмент комунікацій під час проведення оцінювання та атестації студентів та закріпити його у власних нормативних документах”, — додали в міністерстві.

Окрім того, у методичних рекомендаціях МОН надало алгоритми проведення поточного та семестрового контролю, а також атестації та її документального супроводу. Міністерство пропонує закладам проводити захисти кваліфікаційних робіт із використанням відеозв’язку. А паперовий примірник кваліфікаційної роботи з власноручним підписом здобувача може бути надісланий поштою заздалегідь до екзаменаційної комісії, або ж, за умови використання в закладі електронного документообігу, електронний примірник, засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Додається, що методичні рекомендації водночас є переліком пропозицій, що не обмежують заклади освіти в межах їхньої академічної автономії у пошуку та реалізації інших слушних рішень із організації дистанційного навчання.

Нагадаємо, за інформацією МОН, у 2020 році перелік вищих навчальних закладів, до яких за спрощеною процедурою можуть вступити жителі тимчасово окупованих Криму та Донбасу, розширився до 91.