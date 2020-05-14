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МОН предоставило учебным заведениям рекомендации о дистанционном проведении сессий и аттестаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство образования и науки Украины предоставило учебным заведениям рекомендации по проведению сессий и аттестаций в онлайн-режиме из-за карантина. Следовательно, через видеосвязь предлагают проводить защиту дипломных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

МОН предоставило учебным заведениям рекомендации о дистанционном проведении сессий и аттестаций

“Министерство образования и науки разработало методические рекомендации учреждениям профессионального перед высшими и высшего образования по проведению семестрового оценивания студентов, а также защит дипломных работ и составления аттестационных экзаменов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее письмо МОН направил руководителям заведений сегодня, 14 мая.

Соответствующее письмо МОН направило руководителям заведений 14 мая 2020 года.

“Дистанционная коммуникация участников образовательного процесса может осуществляться через средства коммуникации, встроенные в систему управления обучением (LMS), электронную почту, мессенджеры, форумы, чаты и т.д. МОН рекомендует заведениям использовать единый инструмент коммуникаций при проведении оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах”, — добавили в министерстве.

Кроме того, в методических рекомендациях МОН предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения. Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть направлен по почте заранее к экзаменационной комиссии, или же, при использовании в заведении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.

Добавляется, что методические рекомендации одновременно являются перечнем предложений, не ограничивают учебные заведения в пределах их академической автономии в поиске и реализации других подходящих решений по организации дистанционного обучения.

Напомним, по информации МОН, в 2020 году перечень высших учебных заведений, в которых по упрощенной процедуре могут вступить жители временно оккупированных Крыма и Донбасса, расширился до 91.

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