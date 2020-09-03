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МОН надало план дій у разі підозри на COVID-19 у працівника або учня профтеху

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали перелік рекомендацій, як діяти у разі виявлення симптомів захворювання на COVID-19 у працівника або учня професійно-технічного навчального закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

МОН надало план дій у разі підозри на COVID-19 у працівника або учня профтеху

“Якщо під час освітнього процесу в учня або працівника профтеху виявлять ознаки респіраторного захворювання — адміністрація та медик закладу мають ізолювати таку людину від колективу та, за потреби, викликати швидку допомогу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо в учня профтеху з’явилися симптоми респіраторної хвороби:

  • він має одягти маску та перейти у тимчасову ізоляцію — для цього заклад профосвіти відводить окреме приміщення;
  • медичний працівник проводить первинний огляд учня, вимірює температуру та, за потреби, викликає швидку;
  • педагог (класний керівник/майстер виробничого навчання) повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про виявлені симптоми;
  • медик або педагог профтеху відправляє учня додому або передає батькам (якщо вік учня менше 18 років). У випадку госпіталізації швидка допомога доставляє його до стаціонару;
  • медичний працівник профтеху надсилає екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до місцевого лабораторного центру, а також реєструє випадок у журналі реєстрації форми 060/о;
  • у приміщені, де перебував учень, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;
  • під час епідеміологічного розслідування епідеміологами лабораторного центру медпрацівник або педагог допомагає визначити коло осіб, які контактували з учнем;
  • у разі підтвердження коронавірусної інфекції COVID-19 учні групи, де навчався хворий, та педагоги, з якими він контактував, самоізолюються на 14 днів;
  • для групи, яка перебуває на самоізоляції, директор профтеху забезпечує дистанційне навчання.

Окрім того, повідомляється, що практика, у разі неможливості адаптації до технологій дистанційного навчання, переноситься на період до завершення самоізоляції.

Якщо ж у працівника профтеху з’явилися симптоми респіраторної хвороби:

  • він має одягти маску та перейти у тимчасову ізоляцію — для цього заклад профосвіти відводить окреме приміщення;
  • медичний працівник проводить первинний огляд особи, вимірює температуру та, за потреби, викликає швидку;
  • керівник закладу відправляє працівника додому для подальшого звернення до лікарні. Якщо є потреба у госпіталізації — швидка допомога доставляє працівника до стаціонару;
  • у приміщені, де перебував працівник, проводиться додаткове провітрювання та дезінфекція поверхонь;
  • у разі підтвердження COVID-19 у працівника, всі учасники освітнього процесу, з якими він контактував, самоізолюються на 14 днів.

Додається, що важливо, що ніхто з працівників закладу, які будуть залученими до таких ситуацій, не можуть розголошувати інформацію про стан здоров’я людини, зокрема, її прізвище та ім’я.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розробило алгоритм для директорів шкіл на випадок, якщо в учня або працівника виявлять COVID-19. 

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