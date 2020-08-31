Директорам шкіл порадили, що робити, якщо в учня виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило алгоритм для директорів шкіл на випадок, якщо в учня або працівника виявлять COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Якщо в учня виявлено ознаки гострого респіраторного захворювання, його необхідно ізолювати у спеціальному приміщенні школи й невідкладно зв’язатись із батьками, а якщо COVID-19 підтвердився, клас такого учня направляється на самоізоляцію і переходить на дистанційне навчання. Про це йдеться у рекомендованому алгоритмі дій у разі виявлення в учня або працівника школи ознак гострого респіраторного захворювання, оприлюдненому на сайті МОН сьогодні, 31 серпня 2020 року”, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що якщо в учня виявлено ознаки гострого респіраторного захворювання, його необхідно направити до спеціально відведеного приміщення школи у супроводі уповноваженої особи та невідкладно поінформувати про випадок батьків або законних представників.
“У разі, якщо дитина налякана, працівник закладу, який супроводжує таку дитину, має заспокоїти її та залишатись із нею в окремому приміщенні, яке добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватись дистанції. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам або сімейному лікарю, за потреби викликає швидку допомогу та відправляє дитину додому з її батьками або представниками. Крім того, медичний працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене повідомлення про підозру на захворювання до лабораторного центру, зареєструвати випадок, в подальшому співпрацювати з епідеміологами й допомогти визначити коло контактних осіб”, - вказано у повідомленні.
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Повідомляється, що якщо захворювання підтвердилось і в контактних осіб хворого учня, директор школи може ухвалити рішення про перехід на дистанційне навчання кількох класів або всієї школи залежно від кількості підтверджених випадків.
"Важливо не розголошувати імені хворого учня або того, в кого підозрюють COVID-19 – це питання лікарської таємниці та убезпечення від можливого булінгу і стигматизації через коронавірусну хворобу”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що якщо на COVID-19 захворів учитель або працівник закладу освіти, працівники, які перебували в контакті з хворою особою, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою.
“У випадку, якщо температура або ознаки гострого респіраторного захворювання з’явились у працівника під час роботи, він має невідкладно залишити школу і звернутись до закладу охорони здоров’я за медичною допомогою. У приміщенні, де знаходився хворий вчитель, слід провести провітрювання та дезінфекцію поза графіком”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, школяру на перший семестр знадобиться від 80 до 150 масок.