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Молодша аудиторія та диджиталізація: у “МХП-Громаді” назвали тренди у благодійності на 2023 рік

Молодша аудиторія та диджиталізація: у “МХП-Громаді” назвали тренди у благодійності на 2023 рік

Київ • УНН

 • 348138 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2023 році продовжиться залученість технологій у благодійні кампанії, разом з тим збільшиться спектр інструментів для регулярної взаємодії зі своєю аудиторією. Про це Mind розповіла директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай, передає УНН.

Деталі

За її словами, дослідження показують, що протягом останніх кількох років спостерігається помолодшання тих, хто готовий робити пожертви. Разом з тим, молоде покоління готове допомагати благодійникам не лише фінансово, але й руками.

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“В Україні цей тренд також присутній: ми в нашому благодійному фонді спостерігали, що саме аудиторія 20–45 років активно почала волонтерити по різних напрямах із початком повномасштабної війни. Відновлення помешкань, розбір завалів, допомога тваринам, організація локального бізнесу, толоки, підтримка продовольчої безпеки – кожен знаходив шлях і можливість трансформувати свій досвід і навички в допомогу”, - розповіла Тетяна Волочай.

Вона також зазначила, що через це змінилися і способи комунікації між потенційними волонтерами та благодійниками. Тож, дедалі більше благодійні ініціативи просувають у соцмережах. Також важливим аспектом є легкість переводу коштів на благодійність.

“Оскільки основна аудиторія – це міленіали й зумери, способи взаємодії з ними теж різні й багатоканальні. Тож наступного року спостерігатимемо ще більшу інтеграцію благодійних кампаній в Instagram, TikTok, подкасти (...)

Покоління Z і міленіали хочуть, аби благодійність була не складнішою за купівлю товару в онлайн-магазині. Тому можливість перерахувати кошти через Apple Pay, Venmo, PayPal чи GooglePay пришвидшує в кілька разів благодійні збори. Такі дані наводять як Apple Pay, так і GooglePay – користувачі цих сервісів звикли й готові донатити через цифрові гаманці”, - додала директорка “МХП-Громаді”.

Окрім того, ще одним трендом буде продовження переходу активностей у віртуальний світ: благодійні концерти в метавсесвіті, благодійні розпродажі NFT-експонатів, світові геймерські турніри.

Україна входить до десятки найсильніших геймерських команд світу. А українські кіберспортсмени заробили для благодійності по кілька мільйонів доларів кожен, зазначає Волочай. Тож наступного року тренд на співпрацю з кіберспортсменами й організація схожих благодійних турнірів лише зростатиме.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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