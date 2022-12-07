МХП підтримує технологічні стартапи: обрано 10 проєктів для участі в Challenger AI Accelerator

Деталі

Як повідомили в МХП, у підсумку було оцінено пітчи 22 стартапів-учасників і обрано 10 найперспективніших для участі в Challenger AI Accelerator з листопада 2022 року по березень 2023 року.

Цитата

“Окрім наших людей і любові до споживачів, ключовим фактором успіху МХП є технології. Саме тому ми приділяємо максимальну увагу їхньому розвитку, попри всі наявні сьогодні виклики. Не припиняємо розвиток України, поки її боронять наші захисники”, - наголосили у МХП.

Додамо

Програма Challenger AI реалізується Radar Tech і CIVITTA за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії і спрямована зокрема на стартапи з AI/ML & Digital рішеннями.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.