МХП підтримує технологічні стартапи: обрано 10 проєктів для участі в Challenger AI Accelerator
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Компанія МХП долучилася до підтримки технологічних стартапів в межах акселераційної програми від CIVITTA та Radar tech. Впродовж двох днів директори й експерти МХП долучалися до семінарів з пітчингу, менторських сесій, суддівства та нетворкінгу, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в МХП, у підсумку було оцінено пітчи 22 стартапів-учасників і обрано 10 найперспективніших для участі в Challenger AI Accelerator з листопада 2022 року по березень 2023 року.
Цитата
“Окрім наших людей і любові до споживачів, ключовим фактором успіху МХП є технології. Саме тому ми приділяємо максимальну увагу їхньому розвитку, попри всі наявні сьогодні виклики. Не припиняємо розвиток України, поки її боронять наші захисники”, - наголосили у МХП.
Додамо
Програма Challenger AI реалізується Radar Tech і CIVITTA за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії і спрямована зокрема на стартапи з AI/ML & Digital рішеннями.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.