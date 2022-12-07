МХП поддерживает технологические стартапы: выбрано 10 проектов для участия в Challenger AI Accelerator

Детали

Как сообщили в МХП, в итоге были оценены питчи 22 стартапов-участников и выбраны 10 самых перспективных для участия в Challenger AI Accelerator с ноября 2022 по март 2023 года.

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“Кроме наших людей и любви к потребителям, ключевым фактором успеха МХП являются технологии. Именно поэтому мы уделяем максимальное внимание их развитию, несмотря на все имеющиеся сегодня вызовы. Не прекращаем развитие Украины, пока ее защищают наши защитники”, - отметили в МХП.

Добавим

Программа Challenger AI реализуется Radar Tech и CIVITTA при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии и направлена в частности на стартапы по AI/ML & Digital решениями.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.