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Младшая аудитория и диджитализация: в МХП-Громаді назвали тренды в благотворительности на 2023 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2023 году продолжится вовлеченность технологий в благотворительные кампании, в то же время увеличится спектр инструментов для регулярного взаимодействия со своей аудиторией. Об этом Mind рассказала директор благотворительного фонда “МХП-Громаді” Татьяна Волочай, передает УНН.

Детали

По ее словам, исследования показывают, что в течение последних нескольких лет наблюдается помолодление тех, кто готов делать пожертвования. Вместе с тем молодое поколение готово помогать благотворителям не только финансово, но и руками.

Цитата

“В Украине этот тренд также присутствует: мы в нашем благотворительном фонде наблюдали, что именно аудитория 20–45 лет активно начала волонтерить по разным направлениям с началом полномасштабной войны. Восстановление жилищ, разбор завалов, помощь животным, организация локального бизнеса, толоки, поддержка продовольственной безопасности – каждый находил путь и возможность трансформировать свой опыт и навыки в помощь”, – рассказала Татьяна Волочай.

Она также отметила, что из-за этого изменились и способы коммуникации между потенциальными волонтерами и благотворителями. Поэтому все более благотворительные инициативы продвигаются в соцсетях. Также важным аспектом является легкость перевода средств на благотворительность.

“Поскольку основная аудитория – это миллениалы и зуммеры, способы взаимодействия с ними тоже разные и многоканальные. Так что в следующем году будем наблюдать еще большую интеграцию благотворительных кампаний в Instagram, TikTok, подкасты (...)

Поколения Z и миллениалы хотят, чтобы благотворительность была не сложнее покупки товара в онлайн-магазине. Поэтому возможность перечисления средств через Apple Pay, Venmo, PayPal или GooglePay ускоряет в несколько раз благотворительные соборы. Такие данные приводят как Apple Pay, так и GooglePay – пользователи этих сервисов привыкли и готовы донатить через цифровые кошельки”, - добавила директор “МХП-Громаді”.

Кроме того, еще одним трендом будет продолжение перехода активностей в виртуальный мир: благотворительные концерты в метавселенной, благотворительные распродажи NFT-экспонатов, мировые геймерские турниры.

Украина входит в десятку сильнейших геймерских команд мира. А украинские киберспортсмены заработали для благотворительности по несколько миллионов долларов каждый, отмечает Волочай. Так что в следующем году тренд на сотрудничество с киберспортсменами и организация подобных благотворительных турниров будет только расти.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, начавший свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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