Молодіжна збірна України знову зіграє на "Арені Львів"

Матч в рамках відбору до Чемпіонату Європи 2021 року між молодіжними збірними України та Північної Ірландії відбудеться 31 березня. Вперше у 2020 році “молодіжка” збереться 23 березня, а через три дні, 27 березня, зіграє на виїзді з командою Мальти.

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Нагадаємо, збірна України у травні зіграє товариський матч з Кіпром.