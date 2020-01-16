Молодіжна збірна України знову зіграє на "Арені Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Команда Руслана Ротаня проведе у Львові матч кваліфікації до Чемпіонату Європи 2021, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Матч в рамках відбору до Чемпіонату Європи 2021 року між молодіжними збірними України та Північної Ірландії відбудеться 31 березня. Вперше у 2020 році “молодіжка” збереться 23 березня, а через три дні, 27 березня, зіграє на виїзді з командою Мальти.
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Нагадаємо, збірна України у травні зіграє товариський матч з Кіпром.