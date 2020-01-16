Молодежная сборная Украины снова сыграет на "Арене Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Команда Руслана Ротаня проведет во Львове матч квалификации к Чемпионату Европы 2021, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Матч в рамках отбора к Чемпионату Европы 2021 между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии состоится 31 марта. Впервые в 2020 году "молодежка" соберется 23 марта, а через три дня, 27 марта, сыграет на выезде с командой Мальты.
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Напомним, сборная Украины в мае сыграет товарищеский матч с Кипром.