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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Молодежная сборная Украины снова сыграет на "Арене Львов"

Киев • УНН

 • 10757 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Команда Руслана Ротаня проведет во Львове матч квалификации к Чемпионату Европы 2021, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Молодежная сборная Украины снова сыграет на "Арене Львов"

Матч в рамках отбора к Чемпионату Европы 2021 между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии состоится 31 марта. Впервые в 2020 году "молодежка" соберется 23 марта, а через три дня, 27 марта, сыграет на выезде с командой Мальты.

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Напомним, сборная Украины в мае сыграет товарищеский матч с Кипром.

Украинские Национальные Новости

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