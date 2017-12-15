Молодіжна збірна України здобула першу перемогу на ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Молодіжна збірна команда України здобула перемогу у своєму четвертому матчі на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ, що триває у Словенії. Про це інформує прес-служба ФХУ, передає УНН.
“Синьо-жовті” з мінімальною перевагою переграли команду Італії — 3:2. За переможців закидали Пересунько, Козачук і Даниленко. У “Скуадра адзурри” відзначився Бергер та Фінк.
Склад України: Дьяченко, Григор’єв — Фірсов, Ординський — Горлушко, Логач — Табашник, Козачук. Денискін — Кривошапкін — Рубан, Пересунько — Щербаков — Мазур, Мостовий — Коваленко — Морозов, Лєсніков — Даниленко — Чорний, Ступак.
Зазначено, що команда Андрія Срюбка проведе ще один, заключний матч на чемпіонаті. Суперником синьо-жовтих буде збірна Литви.
Додамо, що для того аби гарантувати собі четверту сходинку нашій команді необхідно здобути одне очко. Зараз українська команда має в активі 4 очка.
Як повідомляв УНН, хокейна збірна України провела перший спаринг із Казахстаном.