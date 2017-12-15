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Молодіжна збірна України здобула першу перемогу на ЧС з хокею

Молодіжна збірна України здобула першу перемогу на ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Молодіжна збірна команда України здобула перемогу у своєму четвертому матчі на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ, що триває у Словенії. Про це інформує прес-служба ФХУ, передає УНН.

“Синьо-жовті” з мінімальною перевагою переграли команду Італії — 3:2. За переможців закидали Пересунько, Козачук і Даниленко. У “Скуадра адзурри” відзначився Бергер та Фінк.

Склад України: Дьяченко, Григор’єв — Фірсов, Ординський — Горлушко, Логач — Табашник, Козачук. Денискін — Кривошапкін — Рубан, Пересунько — Щербаков — Мазур, Мостовий — Коваленко — Морозов, Лєсніков — Даниленко — Чорний, Ступак.
Зазначено, що команда Андрія Срюбка проведе ще один, заключний матч на чемпіонаті. Суперником синьо-жовтих буде збірна Литви.

Додамо, що для того аби гарантувати собі четверту сходинку нашій команді необхідно здобути одне очко. Зараз українська команда має в активі 4 очка.

Як повідомляв УНН, хокейна збірна України провела перший спаринг із Казахстаном.

 

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