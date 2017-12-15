Молодежная сборная Украины одержала первую победу на ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Молодежная сборная команда Украины одержала победу в своем четвертом матче на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ИС, который проходит в Словении. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ, передает УНН.
“Сине-желтые” с минимальным преимуществом переиграли команду Италии — 3: 2. За победителей забросили Пересунько, Козачук и Даниленко. В “Скуадра адзурры” отличился Бергер и Финк.
Состав Украины: Дьяченко, Григорьев — Фирсов, Ордынский — Горлушко, Логач — Табашник, Козачук. Денискины — Кривошапкин — Рубан, Пересунько — Щербаков — Мазур, Мостовой — Коваленко — Морозов, Лесников — Даниленко — Черный, Ступак.
Отмечено, что команда Андрея Срюбко проведет еще один, заключительный матч на чемпионате. Соперником сине-желтых будет сборная Литвы.
Добавим, что для того, чтобы гарантировать себе четвертое место нашей команде необходимо получить одно очко. Сейчас украинская команда имеет в активе 4 очка.
Как сообщал УНН, хоккейная сборная Украины провела первый спарринг с Казахстаном.