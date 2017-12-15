Молодежная сборная Украины одержала первую победу на ЧМ по хоккею

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 3382 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100089 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102151 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102491 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116733 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103442 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105891 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

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Молодежная сборная Украины одержала первую победу на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Украины одержала первую победу на ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 13341 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Молодежная сборная команда Украины одержала победу в своем четвертом матче на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ИС, который проходит в Словении. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ, передает УНН.

“Сине-желтые” с минимальным преимуществом переиграли команду Италии — 3: 2. За победителей забросили Пересунько, Козачук и Даниленко. В “Скуадра адзурры” отличился Бергер и Финк.

Состав Украины: Дьяченко, Григорьев — Фирсов, Ордынский — Горлушко, Логач — Табашник, Козачук. Денискины — Кривошапкин — Рубан, Пересунько — Щербаков — Мазур, Мостовой — Коваленко — Морозов, Лесников — Даниленко — Черный, Ступак.

Отмечено, что команда Андрея Срюбко проведет еще один, заключительный матч на чемпионате. Соперником сине-желтых будет сборная Литвы.

Добавим, что для того, чтобы гарантировать себе четвертое место нашей команде необходимо получить одно очко. Сейчас украинская команда имеет в активе 4 очка.

Как сообщал УНН, хоккейная сборная Украины провела первый спарринг с Казахстаном.

 

Украинские Национальные Новости

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