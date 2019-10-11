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Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки у кваліфікації Євро-2021

Київ • УНН

 • 10096 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У своєму третьому матчі відбірного турніру європейської першості команда Руслана Ротаня – збірна України U-21 зазнала другої поразки у матчі проти одноліток з Румунії, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки у кваліфікації Євро-2021

Зустріч принципових суперників, які до того ж вважалися прямими конкурентами в боротьбі за одне з перших двох місць у групі відбору, спочатку проходила за деякої переваги господарів, яким вдалося організувати кілька небезпечних атак. Моруцан навіть виходив сам на сам із Біликом під гострим кутом, але український голкіпер виграв двобій.

Мав момент і Белуце, удар якого з меж штрафного майданчика виявився трохи невлучним. Українцям вдалося дещо вирівняти гру ближче до середини тайму, і друга половина першої 45-хвилинки вже обійшлася без пожеж біля воріт гостей. Самі ж "синьо-жовті" кілька разів створювали попереду гостроту, здебільшого зі стандартів, але досягти більшого не зуміли.

Більш активно в атаці команди діяли після перерви. Кілька разів збірну України рятував від пропущеного голу Білик, а Лєднєв на 50-й хвилині був близький до успіху, але влучив у стійку. Зрештою більш наполегливими в нападі виявилися румуни. На 75-й хвилині Моруцан вдало підставив ногу під простріл Бобока. За п’ять хвилин Петре, який щойно вийшов на заміну, забив другий м’яч, і знову після передачі з флангу. А в компенсований час Петре ще й оформив дубль – 3:0.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок кваліфікаційного турніру збірна України проведе 15 листопада у Львові проти команди Данії.

Зазначимо, що Україна після трьох матчів має 3 очки і посідає четвертий рядок. Лідирує Фінляндія з 7 балами.

Українські Національні Новини

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