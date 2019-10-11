Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2021

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 34829 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 77441 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 122497 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 114741 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 65745 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73269 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187184 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150538 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158674 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138653 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

КНДР поставляет россии до 260 тыс. снарядов в месяц - СНБО

15 апреля, 18:27 • 3810 просмотра

Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

15 апреля, 18:34 • 4204 просмотра

На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

15 апреля, 18:42 • 3492 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 9938 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 2780 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 122497 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 114741 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88722 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100560 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130563 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 8624 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11913 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14553 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17380 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19273 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2021

Киев • УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В своем третьем матче отборочного турнира европейского первенства команда Руслана Ротаня - сборная Украины U-21 потерпела второе поражение в матче против сверстников из Румынии, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2021

Встреча принципиальных соперников, которые к тому же считались прямыми конкурентами в борьбе за одно из первых двух мест в группе отбора, сначала проходила при некотором преимуществе хозяев, которым удалось организовать несколько опасных атак. Моруцан даже выходил один на один с Билыком под острым углом, но украинский голкипер выиграл поединок.

Имел момент и Белуце, удар которого из пределов штрафной оказался немного неточным. Украинские удалось несколько выровнять игру ближе к середине тайма, и вторая половина первой 45-минутки уже обошлась без пожаров у ворот гостей. Сами же "сине-желтые" несколько раз создавали впереди остроту, в основном со стандартов, но достичь большего не сумели.

Более активно в атаке команды действовали после перерыва. Несколько раз сборную Украины спасал от пропущенного гола Билык, а Леднев на 50-й минуте был близок к успеху, но попал в штангу. В конце концов более настойчивыми в нападении оказались румыны. На 75-й минуте Моруцан удачно подставил ногу под прострел Бобока. За пять минут Петр, который только что вышел на замену, забил второй мяч, и снова после передачи с фланга. А в компенсированное время Петр еще и оформил дубль - 3:0.

Отметим, что свой следующий поединок квалификационного турнира сборная Украины проведет 15 ноября во Львове против команды Дании.

Отметим, что Украина после трех матчей имеет 3 очка и занимает четвертую строчку. Лидирует Финляндия с 7 баллами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96