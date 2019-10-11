Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение в квалификации Евро-2021

Встреча принципиальных соперников, которые к тому же считались прямыми конкурентами в борьбе за одно из первых двух мест в группе отбора, сначала проходила при некотором преимуществе хозяев, которым удалось организовать несколько опасных атак. Моруцан даже выходил один на один с Билыком под острым углом, но украинский голкипер выиграл поединок.

Имел момент и Белуце, удар которого из пределов штрафной оказался немного неточным. Украинские удалось несколько выровнять игру ближе к середине тайма, и вторая половина первой 45-минутки уже обошлась без пожаров у ворот гостей. Сами же "сине-желтые" несколько раз создавали впереди остроту, в основном со стандартов, но достичь большего не сумели.

Более активно в атаке команды действовали после перерыва. Несколько раз сборную Украины спасал от пропущенного гола Билык, а Леднев на 50-й минуте был близок к успеху, но попал в штангу. В конце концов более настойчивыми в нападении оказались румыны. На 75-й минуте Моруцан удачно подставил ногу под прострел Бобока. За пять минут Петр, который только что вышел на замену, забил второй мяч, и снова после передачи с фланга. А в компенсированное время Петр еще и оформил дубль - 3:0.

Отметим, что свой следующий поединок квалификационного турнира сборная Украины проведет 15 ноября во Львове против команды Дании.

Отметим, что Украина после трех матчей имеет 3 очка и занимает четвертую строчку. Лидирует Финляндия с 7 баллами.