Молодіжна збірна України з хокею у спарингу мінімально поступилася Литві

Господарі турніру перші 40 хвилин матчу за рахунок великої кількості вилучень (інколи цілком безпідставних) контролювали хід зустрічі. У першому періоді дві помилки українців призвели до пропущених шайб. А на старті другої 20-хвилинки команда Бернда Хааке реалізувала чисельну перевагу. Дві шайби в активі Босаса і одна у Кракаускаса.

Після цього "синьо-жовті" спочатку вирівняли гру, а в третьому періоді заволоділи ініціативою. Надію на позитивний підсумок гри подарував Віталій Лялька. А в середині третього періоду Денис Мостовий вдало підставив ключку під кидок Олександра Горлушка і довів інтригу у матчі до максимального рівня.

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У ендшпілі гри українці мали шанси перевести гру в овертайм, але нашій команді в заключній фазі атак не пощастило – 2:3.

Примітно, що міні-реванш Україна взяла у серії штрафних кидків, які проводились незалежно від основного часу гри. Єдиний кидок вдалося реалізувати Денису Мостовому.

Нагадаємо, що у перших контрольних поєдинках українці поступилися збірній клубів Латвії 2:9 та національній команді Естонії 1:3.