Молодежная сборная Украины по хоккею в спарринге минимально уступила Литве

Хозяева турнира первые 40 минут матча за счет большого количества изъятий (иногда вполне безосновательных) контролировали ход встречи. В первом периоде две ошибки украинском привели к пропущенным шайбам. А на старте второй 20-минутки команда Бернда Хааке реализовала численное преимущество. Две шайбы в активе Босасо и одна в Кракаускаса.

После этого "сине-желтые" сначала выровняли игру, а в третьем периоде завладели инициативой. Надежду на положительный итог игры подарил Виталий Лялька. А в середине третьего периода Денис Мостовой удачно подставил клюшку под бросок Александра Горлушко и доказал интригу в матче до максимального уровня.

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В эндшпиле игры украинцы имели шансы перевести игру в овертайм, но нашей команде в заключительной фазе атак не повезло - 2: 3.

Примечательно, что мини-реванш Украины приняла в серии штрафных бросков, которые проводились независимо от основного времени игры. Единственный бросок удалось реализовать Денису Мостового.

Напомним, что в первых контрольных поединках украинцы уступили сборной клубов Латвии 2: 9 и национальной команде Эстонии 1: 3.