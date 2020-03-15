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Молодіжна збірна України з боксу виборола низку медалей на турнірі в Литві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Молодіжна збірна України, під керівництвом Олега Кудінова, показала результат у вигляді 11 медалей на престижному міжнародному турнірі "15-й турнір з боксу серед молоді Донас Познякас", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

Поміж 67 боксерів з 9 країн світу (Індія, Латвія, Литви, Киргизія, Естонія, Польща, Шотландія, Чехія та Україна) “жовто-блакитна” збірна здобула 11 нагород, серед яких 7 “золотих” та 4 “срібних”, що дозволило збірній України посісти перше загальнокомандне місце. Окрім того, лідера збірної України у вазі до 69 кг Юрія Захарєєва, було визнано найкращим боксером турніру.

“Хочу відмітити хороший склад учасників. Дійсно була конкурента боротьба. Проте, саме наша команда виявилась більш підготовленою, обученою. Було помітно, що саме наші хлопці більше хотіли перемоги і робили все для цього. Всі розуміли, що цей турнір фактично єдиний міжнародний старт перед Чемпіонатом Європи. Тому важливо було показати себе. Це вони і зробили. За що я вдячний команді та тренерам. Єдине було незвично бачити пусті трибуни. Причину всі знають. Проте, повторюсь ще раз, головне для нас — це була саме спортивна складова”, — наголосив старший тренер молодіжної збірної Олег Кудінов.

Зауважимо, що володарями золотих нагород стали: Данило Дріжак, Максим Городнюк, Юрій Захарєєв, Ілля Тогобитський, Матвій Ражба, Ашот Кочарня та Андрій Халецький.

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