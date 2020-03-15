Молодежная сборная Украины по боксу завоевала ряд медалей на турнире в Литве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100653 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103911 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105935 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104904 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113588 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100912 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105356 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

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Молодежная сборная Украины по боксу завоевала ряд медалей на турнире в Литве

Молодежная сборная Украины по боксу завоевала ряд медалей на турнире в Литве

Киев  •  УНН

 • 54579 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Молодежная сборная Украины под руководством Олега Кудинова, показала результат в виде 11 медалей на престижном международном турнире “15-й турнир по боксу среди молодежи Донас Познякас”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Среди 67 боксеров из 9 стран мира (Индия, Латвия, Литвы, Киргизия, Эстония, Польша, Шотландия, Чехия и Украина) “желто-голубая” сборная получила 11 наград, среди которых 7 “золотых” и 4 “серебряных”, что позволило сборной Украины занять первое общекомандное место. Кроме того, лидер сборной Украины в весе до 69 кг Юрий Захареев, был признан лучшим боксером турнира.

“Хочу отметить хороший состав участников. Действительно была конкурента борьба. Однако, именно наша команда оказалась более подготовленной, обученой. Было заметно, что именно наши ребята больше хотели победы и делали все для этого. Все понимали, что этот турнир фактически единственный международный старт перед чемпионатом Европы. Поэтому важно было показать себя. Это они и сделали. За что я благодарен команде и тренерам. Единственное было непривычно видеть пустые трибуны. Причину все знают. Однако, повторюсь еще раз, главное для нас — это была именно спортивная составляющая”, — подчеркнул старший тренер молодежной сборной Олег Кудинов.

Заметим, что обладателями золотых наград стали: Даниил Дрижак, Максим Городнюк, Юрий Захареев, Илья Тогобитський, Матвей Ражбы, Ашот Кочарня и Андрей Халецкий.

Украинские Национальные Новости

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