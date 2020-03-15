Молодежная сборная Украины по боксу завоевала ряд медалей на турнире в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Молодежная сборная Украины под руководством Олега Кудинова, показала результат в виде 11 медалей на престижном международном турнире “15-й турнир по боксу среди молодежи Донас Познякас”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Среди 67 боксеров из 9 стран мира (Индия, Латвия, Литвы, Киргизия, Эстония, Польша, Шотландия, Чехия и Украина) “желто-голубая” сборная получила 11 наград, среди которых 7 “золотых” и 4 “серебряных”, что позволило сборной Украины занять первое общекомандное место. Кроме того, лидер сборной Украины в весе до 69 кг Юрий Захареев, был признан лучшим боксером турнира.
“Хочу отметить хороший состав участников. Действительно была конкурента борьба. Однако, именно наша команда оказалась более подготовленной, обученой. Было заметно, что именно наши ребята больше хотели победы и делали все для этого. Все понимали, что этот турнир фактически единственный международный старт перед чемпионатом Европы. Поэтому важно было показать себя. Это они и сделали. За что я благодарен команде и тренерам. Единственное было непривычно видеть пустые трибуны. Причину все знают. Однако, повторюсь еще раз, главное для нас — это была именно спортивная составляющая”, — подчеркнул старший тренер молодежной сборной Олег Кудинов.
Заметим, что обладателями золотых наград стали: Даниил Дрижак, Максим Городнюк, Юрий Захареев, Илья Тогобитський, Матвей Ражбы, Ашот Кочарня и Андрей Халецкий.