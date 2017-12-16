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Молодіжна збірна України перемогла в заключній грі на ЧС з хокею

Молодіжна збірна України перемогла в заключній грі на ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Молодіжна збірна України з хокею виграла свій останній матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB і зайняла четверте місце в підсумковій турнірній таблиці, повідомляє УНН.

В основний ігровий час команди обмінялися голами в більшості в другому періоді. За Україну шайбу закинув Денис Мостовий, який відкрив рахунок в цій зустрічі. Однак за 5 хвилин до кінця періоду молодіжна збірна Литви зрівняла рахунок.

Литовці дуже старалися виграти матч, адже перемога з великою ймовірністю рятувала б цю збірну від вильоту. Але Богдан Дьяченко навіть в післяматчевій серії буллітів так і не пропустив, а його партнери Богдан Ступак і Олександр Пересунько свої спроби реалізували.

Додамо, що молодіжка Норвегії у вирішальній грі за вихід в елітний дивізіон чемпіонату світу за підсумками буллітів обіграли поляків та підвищилася у ранзі.

Як повідомляв УНН, 14 грудня молодіжна збірна України здобула першу перемогу на ЧС з хокею.

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