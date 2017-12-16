Молодежная сборная Украины победила в заключительной игре на ЧМ по хоккею

В основной игровое время команды обменялись голами в большинстве во втором периоде. По Украине шайбу забросил Денис Мостовой, который открыл счет в этой встрече. Однако за 5 минут до конца периода молодежная сборная Литвы сравняла счет.

Литовцы очень старались выиграть матч, ведь победа с большой вероятностью спасала бы эту сборную от вылета. Но Богдан Дьяченко даже в послематчевой серии буллитов так и не пропустил, а его партнеры Богдан Ступак и Александр Пересунько свои попытки реализовали.

Добавим, что молодежка Норвегии в решающей игре за выход в элитный дивизион чемпионата мира по итогам буллитов обыграли поляков и повысилась в ранге.

Как сообщал УНН, 14 декабря молодежная сборная Украины одержала первую победу на ЧМ по хоккею.