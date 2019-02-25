Молодіжна збірна України отримала суперників на ЧС-2019

Підопічні Олександра Петракова за показником країни на останніх п’яти чемпіонатах світу в категорії U-20 перебували у третьому кошику посіву. Волею жереба команда потрапила до групи D, де її суперниками стали Катар, Нігерія та США.

Склад других груп чемпіонату світу 2019 року (U-20):

Група A: Польща, Колумбія, Таїті, Сенегал;

Група B: Мексика, Італія, Японія, Еквадор;

Група C: Гондурас, Нова Зеландія, Уругвай, Норвегія;

Група E: Панама, Малі, Франція, Саудівська Аравія;

Група F: Португалія, Корея, Аргентина, ПАР.

Зазначено, що при формуванні четвірок враховувався географічний принцип, тобто до кожної групи міг потрапити лише один представник кожної конфедерації.

Також сказано, що за регламентом ЧС-2019 (U-20), до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири кращі команди з шести, що посядуть треті місця. Далі на претендентів на медалі чекає плей-оф до фінального поєдинку.

Додамо також, матчі світової першості 2019 року (U-20) у Польщі проходитимуть в шести містах із 23 травня по 15 червня. Фінальний поєдинок відбудеться в Лодзі.