Молодіжна збірна України отримала суперників на ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В польській Гдині за участі збірної України відбулася процедура жеребкування світової першості 2019 року серед юнацьких команд U-20, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Підопічні Олександра Петракова за показником країни на останніх п’яти чемпіонатах світу в категорії U-20 перебували у третьому кошику посіву. Волею жереба команда потрапила до групи D, де її суперниками стали Катар, Нігерія та США.
Склад других груп чемпіонату світу 2019 року (U-20):
Група A: Польща, Колумбія, Таїті, Сенегал;
Група B: Мексика, Італія, Японія, Еквадор;
Група C: Гондурас, Нова Зеландія, Уругвай, Норвегія;
Група E: Панама, Малі, Франція, Саудівська Аравія;
Група F: Португалія, Корея, Аргентина, ПАР.
Зазначено, що при формуванні четвірок враховувався географічний принцип, тобто до кожної групи міг потрапити лише один представник кожної конфедерації.
Також сказано, що за регламентом ЧС-2019 (U-20), до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири кращі команди з шести, що посядуть треті місця. Далі на претендентів на медалі чекає плей-оф до фінального поєдинку.
Додамо також, матчі світової першості 2019 року (U-20) у Польщі проходитимуть в шести містах із 23 травня по 15 червня. Фінальний поєдинок відбудеться в Лодзі.